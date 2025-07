The Rose organise son concert exclusif à Séoul

Transparent Arts

The Rose retrouvera bientôt ses fans sud-coréens !





Le groupe de pop alternative se produira en concert exclusif le 30 août au Blue Square de Séoul, avec son spectacle « Once Upon a WRLD ».





Ces derniers mois, il a parcouru le monde entier. Après avoir entamé sa tournée mondiale 2025 « Once Upon a WRLD » le 9 juin dernier à Zurich en Suisse, le boys band a déjà foulé les scènes de Paris, Londres, Berlin, Seattle, Los Angeles, Washington D.C., Chicago, Toronto, New York et Mexico. Il prévoit au total de visiter 27 villes pour partager sa musique avec des fans du monde entier.





En mai dernier, The Rose avait dévoilé son EP intitulé « WRLD ». Le groupe s’est également distingué en étant la première formation sud-coréenne présente sur la scène du célèbre festival Coachella et du Tribeca Film Festival, confirmant ainsi sa popularité grandissante à l’international.