Festival international du film de Toronto : deux films sud-coréens en lice

ⓒ PLUSM Entertainment

Le cinéma sud-coréen continue de rayonner à l’international avec la sélection de deux productions prometteuses au 50e Festival international du film de Toronto (TIFF), qui se déroulera en septembre au Canada. Les œuvres « The Ugly » du réalisateur Yeon Sang-ho et « Project Y » de Lee Hwan ont été retenues dans la section « Présentation spéciale ». C’est ce qu’a annoncé hier le distributeur Plus M Entertainment.





Le nouveau film de Yeon raconte l’histoire d’Im Dong-hwan, fils d’Im Young-gyu, un artisan graveur aveugle, qui enquête sur les secrets entourant la mort de sa mère. Le réalisateur a adapté sa propre bande dessinée éponyme publiée en 2018. La création de Lee, quant à elle, suit l’histoire de deux femmes qui tentent d’échapper à leur réalité difficile en dérobant de l’argent sale et des lingots d’or cachés. Ces dernières sont interprétées par Han So-hee et Jeon Jong-seo.





Le TIFF figure parmi les manifestations cinématographiques les plus prestigieuses au monde, aux côtés des festivals de Cannes, Berlin et Venise.