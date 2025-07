« Sound of Music Gaiden : Summer Vacation Edition! » : Jannabi va bientôt sortir un nouveau single

ⓒ PEPONI MUSIC

Le groupe sud-coréen Jannabi s’apprête à sortir un nouveau single intitulé « Sound of Music Gaiden : Summer Vacation Edition! », le 29 juillet prochain. C’est ce qu’a annoncé son label Peponi Music.





Ce nouveau titre fait office de transition entre son quatrième album studio « Sound of Music pt.1 », paru en avril, et le très attendu « Sound of Music pt.2 » qui sera dévoilé prochainement. Il permet ainsi au duo composé de Choi Jung-hoon et Kim Do-hyung, de maintenir un lien constant avec ses fans.





Le single évoque les émotions fraîches et pures de l’océan. Une bande sonore idéale pour accompagner les journées chaudes d’été.