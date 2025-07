Le « K-Mega Island Festival 2025 » se tient à Yeosu jusu’au 2 août

KMIF

La ville portuaire de Yeosu, dans la province du Jeolla du Sud, accueille depuis le 26 juillet jusqu’au 2 août le « K-Mega Island Festival 2025 (KMIF) », un événement entièrement dédié à la K-culture.





Installé autour de la Sky Tower du site de l’Expo, le festival réunit en un seul lieu la K-pop, le trot, le jazz, des groupes live et des saveurs coréennes. Chaque journée propose une ambiance différente, à la croisée de la musique et de la culture.





Le jour de l’ouverture, le public a retrouvé FT Island, 10CM, Chen d’EXO ainsi que d’autres figures phares de la scène K-pop et indie. Le lendemain, YB, Paul Kim, Soran et Car the Garden ont pris le relais pour une soirée haute en émotions.





Le 29 juillet est consacré au jazz coréen, avec des formations telles que le Shin Kwan-woong Jazz Quartet, le Min Kyung-in Trio ou encore le Woong San Band, pour une nuit tout en élégance.





Le 1er août, l’émission de trot « Hyeonyeok Gawang 2 » fait escale à Yeosu pour une représentation explosive. Et pour clore le festival en beauté, le 2 août, le duo HoooW, formé par Son Hoyoung et Kim Taewoo du groupe GOD, partage la scène avec Lee Seung-gi, Forestella, FIFTY FIFTY et bien d’autres.