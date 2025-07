Yoon San-ha dévoile son deuxième mini-album solo « CHAMELEON »

Fantagio

Onze mois après sa première aventure en solo, Yoon San-ha, membre du boys band ASTRO, est de retour avec son second mini-album intitulé « CHAMELEON », dévoilé ce 15 juillet.





À l’image du reptile capable de changer de couleur selon son environnement, l’artiste montre sa capacité à s’adapter à tous les styles, à explorer sans cesse de nouvelles directions et à réinventer son univers musical.





La chanson phare, « EXTRA VIRGIN », marque un tournant audacieux. Yoon San-ha explore pour la première fois la pop hybride, mêlant des accords inspirés de la country à une rythmique hip-hop marquée, le tout avec une aisance affirmée. Ce morceau reflète la confiance avec laquelle le chanteur s’approprie chaque style à sa manière, sans jamais craindre de sortir des cadres.





Le disque comprend cinq pistes au total, dont « AURA », qu’il a lui-même écrite et composée. S’y ajoutent « Bad Mosquito », morceau vaporeux, « 6PM (Nobody’s Business) », aux accents rétro qui évoquent les soirs d’été, et « Love you like fools », une chanson dédiée à ses fans fidèles depuis dix ans.