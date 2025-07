HYO fait son comeback avec son nouveau single « YES »

SM Entertainment

HYO est revenu pour secouer l’été !





Avec « YES », dévoilé le 16 juillet, la membre emblématique du girls band légendaire SNSD a signé un titre taillé pour la saison.





Construite sur un tempo rapide, cette nouveauté mêle un rythme two-step, des basses accrocheuses et une ligne mélodique claire, dans un style sped-up house où l’univers de HYO se déploie avec force et naturel.





Artiste au parcours singulier, elle poursuit sa voie dans la scène K-pop tout en consolidant son identité de DJ. À travers ce retour, la chanteuse affirme davantage les contours d’un univers sonore en constante évolution. Avec ses sonorités vives et sa rythmique entraînante, « YES » capte instantanément l’oreille et offre un véritable souffle d’air à ceux qui cherchent à échapper à la lourdeur de l’été ou à la moiteur d’un ciel d’orage.





À l’occasion de cette sortie, HYO a également achevé avec succès sa tournée américaine « 2025 Summer USA Tour », passée par San Francisco, Los Angeles, New York et Denver.