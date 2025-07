18. Le Concours national de chant

Le programme national de la KBS

Quel est ce programme que tout citoyen sud-coréen a vu au moins une fois ? « Ding deng dong ~ le Concours national de chant ». Il est le programme de concours le plus ancien parmi ceux actuellement diffusés.

Le Concours national de chant est un festival itinérant organisé en collaboration avec les habitants des régions. Les participants ajoutent des performances à leurs chants, créant une atmosphère de théâtre, et les spectateurs s'impliquent avec enthousiasme en encourageant leurs concurrents préférés. La séparation entre la scène, les artistes et le public s'estompe, comme dans les pièces de théâtre traditionnelles « madang nori ». Un autre élément distinctif du concours est le « ding », bruit qui indique une élimination. Ce son fait rire à la fois les candidats et le public, et les éliminés quittent toujours la scène heureux, ce qui explique pourquoi le programme est si populaire depuis tant d'années.

Le Concours national de chant, un genre qui dépasse le programme

Le terme « national » utilisé dans le titre de l'émission fait référence non seulement à une zone géographique, mais aussi à tout endroit où se trouvent des Coréens. Le programme s’est déroulé à l'étranger, comme au Paraguay, au Japon, aux États-Unis, en Chine, et même à Pyongyang, en Corée du Nord, en 2003. Le Concours national de chant est plus qu'une simple compétition : il est devenu un festival qui relie différentes régions et générations et constitue un genre à part entière.