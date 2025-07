ifeye revient avec « r u ok? », trois mois après ses débuts

Hi Hat Entertainment

A peine lancé, le girls band rookie ifeye reprend déjà ses activités avec son nouveau projet. Le 16 juillet, le groupe a dévoilé son deuxième mini-album, intitulé « Sweet Tang ».





Alors que leur premier opus « ERLU BLUE » capturait le frisson des débuts, « Sweet Tang » plonge ces jeunes filles dans le cœur de la vague, là où commence vraiment le récit de leur transformation.





Le titre phare, « r u ok? », révèle le charme à part d’ifeye. Derrière l’énergie d’un morceau taillé pour la scène se cache une structure riche et nuancée, avec des arrangements subtils, un groove ciselé et une instrumentation millimétrée.





Avec ce deuxième mini-album, le groupe a choisi un concept qui mêle légèreté et intensité. Les photos conceptuelles et le clip vidéo récemment dévoilés montrent des filles plus matures et sûres d’elles, sans pour autant perdre la fraîcheur de leurs débuts.





Depuis ses débuts le 8 avril, ifeye s’est imposé par un style à la fois pur et chic. En revenant sur le devant de la scène après seulement trois mois, le girls band manifeste sa volonté d’avancer vite et fort. À travers ce retour, il ouvre une nouvelle page de son histoire, porté par une énergie confiante et une identité encore en pleine évolution.