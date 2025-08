« Variety » : Son Ye-jin et Jo Yu-ri à l’affiche de la production originale Netflix

ⓒ MSTEAM Entertainment, WAKEONE

Netflix s’apprête à dévoiler une nouvelle série « made in Korea » qui promet de s’immiscer dans les coulisses impitoyables de l’industrie de la K-pop. Intitulée « Variety », cette production originale explorera l’univers complexe du divertissement sud-coréen à travers le prisme des groupes d’idoles, des agences qui les gèrent et des fans les plus extrêmes.





Le géant du streaming américain a officialisé lundi la production de ce k-drama, confirmant également la participation de deux actrices de renom : Son Ye-jin et Jo Yu-ri. Son incarnera Se-eun, une dirigeante d’une des plus importantes agences de divertissement de Corée du Sud. Jo, quant à elle, endossera le rôle de Seung-hee, une fan obsessionnelle qui suit des idoles.





La date de sortie de « Variety » n’a pas encore été communiquée par Netflix, mais la série s’annonce déjà comme l’un des rendez-vous incontournables pour les adeptes de k-drama.