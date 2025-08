Le 2e album studio de Lim Young-woong sortira sans CD

ⓒ Mulgogimusic

Le chanteur Lim Young-woong chamboule les codes de l’industrie musicale avec une initiative écologique inédite. Son deuxième album studio « IM HERO 2 », prévu pour le 29 août, sortira sous forme de livre photo, abandonnant ainsi le format CD traditionnel. C’est ce qu’a annoncé mardi son label Fish Music.





Ce projet se présente donc uniquement comme un « album book » contenant des photographies et des messages personnels de l’artiste, bien loin des pratiques habituelles de l’industrie musicale qui incluent systématiquement un CD avec les visuels promotionnels.





Le label justifie cette orientation par deux raisons majeures : l’évolution des modes d’écoute musicale et les préoccupations environnementales. Selon lui, dans un monde où les plateformes de streaming dominent la consommation musicale, l’utilité des CD physiques devient de plus en plus contestable.





Cette approche témoigne ainsi d’une prise de conscience écologique, de plus en plus présente dans l’industrie du divertissement sud-coréen, où la surconsommation d’albums physiques soulève des questions environnementales.