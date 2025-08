« Charge Me Up » : Kim Young-kwang et Chae Soo-bin en duo dans cette comédie romantique

ⓒ WIDE-S COMPANY, KINGKONG by STARSHIP

Netflix a dévoilé un nouveau projet original avec « Charge Me Up », une série romantique qui réunit Kim Young-kwang et Chae Soo-bin dans une histoire d’amour aux enjeux énergétiques.





La plateforme de streaming américaine a officialisé mardi la participation des deux acteurs principaux à ce film. Kim interprétera Baek Ho-rang, héritier d’un empire hôtelier et fils de chaebol qui dirige un complexe touristique luxueux. Ce personnage cache toutefois un secret de taille : équipé d’un cœur artificiel, il vit constamment sous la menace d’une panne d’énergie.





Chae, pour sa part, incarnera Na Bo-bae, un personnage lui aussi singulier. Frappée par la foudre durant son enfance, cette jeune femme a développé une capacité extraordinaire : son corps génère sans cesse de l’électricité. La rencontre entre les deux personnages va entraîner une romance pour le moins surprenante.





Les fans de k-drama devront toutefois s’armer encore un peu de patience car la date de diffusion de « Charge Me Up » n’a pas encore été communiquée par Netflix.