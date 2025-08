« SLAM DUNK » : ZEROBASEONE dévoile un nouveau titre avant son premier album complet

WAKEONE

Le 23 juillet, ZEROBASEONE a sorti « SLAM DUNK », un titre extrait de son tout premier album complet « NEVER SAY NEVER », attendu pour le 1er septembre. Avec ce morceau, le boys band frappe fort sur la scène musicale estivale.





La chanson évoque un drame qui se déploie sans script, soutenu par une rythmique effrénée et des sonorités saisissantes. Avec ses mélodies fraîches et une énergie percutante, il donne l’impression de foncer sur un terrain de basket, en laissant derrière lui toute la lourdeur de l’été.





Tous les détails sonores y sont soigneusement intégrés, du rebond du ballon au frottement des baskets sur le sol, sans oublier la puissance vocale des neuf membres, qui plongent l’auditeur au cœur du moment. « SLAM DUNK » s’affirme comme un hymne à l’énergie, dans le pur style de ZEROBASEONE, et fait résonner un message clair et déterminé : tout peut basculer jusqu’à la dernière seconde.





Avant la sortie de leur premier album studio, ce single laisse entrevoir l’envie des membres de repousser les frontières musicales et de continuer à se réinventer.