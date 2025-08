STAYC est de retour avec son single d’été « I WANT IT »

High Up Entertainment

Le 23 juillet, STAYC a frappé fort avec « I WANT IT », un single estival aussi cool qu’entraînant, prêt à rythmer vos vacances !





Dans l’esprit de « Une attitude cool, un son brûlant », le titre reflète toute l’insouciance et la fraîcheur qui composent le style unique que le girls band affiche quand l’été bat son plein.





Avec ses riffs synthétiques percutants et sa rythmique entraînante, « I WANT IT » s’impose dans le registre de la dance pop électronique. Le morceau transmet un message affirmé, « l’imperfection est aussi une force », tout en incarnant cette attitude décontractée propre à STAYC. Son refrain entêtant, « Good thing’s we ok », plonge l’auditeur dans l’ambiance d’un festival d’été dès les premières secondes.





Avec cette nouveauté, les filles continuent leur élan à l’international. Après leur première tournée mondiale réussie, elles sont déjà reparties sur les routes avec « STAY TUNED », qui passera par l’Amérique du Nord, Taipei, Singapour et Hong Kong.