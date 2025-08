BLACKPINK électrise le monde avec « JUMP »

YG Entertainment

Le retour tant attendu de BLACKPINK a secoué la scène mondiale ! Le girls band a récemment dévoilé son nouveau titre « JUMP », marquant ainsi sa première sortie en groupe complet depuis près de deux ans et dix mois.





Le morceau a été présenté en avant-première lors du concert de Goyang, première étape de sa tournée mondiale « BLACKPINK WORLD TOUR 'DEADLINE' ». Cette performance a déclenché un engouement immédiat, rapidement confirmé dès la mise en ligne du single à l’échelle internationale.





En seulement 24 heures, le clip de « JUMP » s’est hissé tout en haut des vidéos les plus regardées sur YouTube, et a pris la tête des classements des musiques en tendance. Et ce n’est pas tout : sur Spotify, le titre a directement atteint la première place du chart mondial, offrant au groupe un nouveau record, après celui de son tube « Shut Down ».





Les médias internationaux n’ont pas tardé à saluer ce nouveau chapitre de son parcours musical. Billboard, magazine américain de référence en matière de musique, l’a décrite comme un « hymne à la passion », alors que NME, son homologue britannique, a salué l’intensité et l’énergie addictive de la chanson.





Tous ces résultats sont le fruit du retour au complet de BLACKPINK sur scène. Sa tournée mondiale « DEADLINE », entamée à Goyang, a également rencontré un vif succès en Amérique du Nord, avec des concerts à guichets fermés à Los Angeles et Chicago. Les filles poursuivent actuellement leur rencontre avec leurs fans à travers le monde, avec 31 spectacles programmés dans 16 villes, dont Paris, Londres et Tokyo.