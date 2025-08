Lee Chanhyuk confronte l’amour et la perte dans son album solo « EROS »

AKMU Youtube

Le 14 juillet dernier, Lee Chanhyuk du duo AKMU a dévoilé son deuxième album solo, intitulé « EROS ».





Près de trois ans après « ERROR », où il imaginait sa propre disparition, l’artiste revient avec une proposition tout aussi singulière : cette fois, c’est la mort de l’autre qu’il interroge. Il scrute le vide laissé par l’absence de l’autre, et la manière dont l’amour tente d’y trouver un nouveau souffle.





A travers neuf titres aux ambiances variées, le vocaliste dessine un paysage émotionnel à la fois intime, audacieux et personnel. Dans le titre phare « Vivid LaLa Love », il pose une question frontale : un amour vrai, pur ou idéal… est-il vraiment possible ? Sur un groove mêlant des lignes de basse funky et une batterie rythmée, sa voix calme tranche avec l’intensité du thème.





Au-delà de la chanson principale, l’album offre une tracklist riche et variée. « SINNY SINNY » mêle une tension dystopique et une mélodie pleine d’espoir, tandis que « Out of My Mind » se distingue par une esthétique rétro, portée par des synthétiseurs typiques des années 80-90. A leurs côtés, les morceaux « TV Show », « Endangered Love », « Eve », « Andrew », « Tail » et « Shining Ground » viennent compléter ce voyage musical, chacun apportant sa propre nuance à cet ensemble dense et réfléchi.





Le critique musical Jung Min Jae a salué l’opus en soulignant « l’évolution notable de Lee Chanhyuk et l’élargissement de sa palette musicale ». Selon lui, le chanteur semble « en pleine réflexion sur l’équilibre entre son propre univers sonore et les attentes du grand public », ce qui rend d’autant plus intriguant le chemin que prendra sa discographie à venir.