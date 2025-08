19. Le baseball professionnel

Le lancement de la KBO

La ligue sud-coréenne de baseball professionnel, ou KBO League, est inaugurée en 1982. Le match d’ouverture oppose les MBC Blue Dragons aux Samsung Lions. En prolongation, à la 10ème manche, les MBC Blue Dragons remportent la victoire grâce à un home run de Lee Jong-do. Cette rencontre au scénario incroyable marque de manière éclatante le début de la KBO.

Actuellement, la KBO compte 10 équipes et, en 2024, elle atteint des 10 millions de spectateurs. Avec l’augmentation de la proportion de fans dans la vingtaine et la trentaine, en particulier parmi les femmes, la base des supporters se diversifie et le baseball s’établi comme une culture au-delà d’un simple sport.

Évolution des stades et extension vers les contenus culturels

Les stades de baseball se transforment progressivement en espaces culturels multifonctionnels avec des zones pour barbecue et des pelouses pour des pique-niques. L’offre gastronomique se diversifie, avec des marques réputées qui s’installent en plus du traditionnel chimaek « poulet frit-bière ». En particulier, la culture d’encouragements passionnés et collective propre à la Corée du Sud attire l’attention des médias étrangers, faisant des stades non seulement des lieux de compétition, mais aussi des scènes de K-divertissements. Désormais, le baseball s’impose comme une partie intégrante de la K-culture.