« dominATE » : Stray Kids termine sa tournée mondiale à Rome

Stray Kids a achevé son impressionnante tournée mondiale « dominATE », après avoir parcouru l’équivalent de sept fois le tour de la Terre. Le groupe sud-coréen a donné son ultime concert vendredi au Stadio Olimpico de Rome en Italie.





Lors de cette représentation qui a mis fin à une tournée lancée en août 2023, les huit garçons ont offert un spectacle de trois heures, interprétant leurs plus grands hits ainsi que des morceaux en formation réduite mettant en valeur chacun d’entre eux. Pour le dernier show de « dominATE », les fans ont rempli l’antre romain, dont la capacité est de 70 000 personnes.





Stray Kids aura donné au total 54 concerts dans 34 villes à travers l’Asie, l’Océanie, l’Amérique latine, l’Amérique du Nord et l’Europe. Selon leur label JYP Entertainment, la distance parcourue, calculée en additionnant les trajets entre l’aéroport d’Incheon et les aéroports des villes de la tournée, s’élève à environ 285 000 kilomètres, l’équivalent de sept tours de la planète.