80e anniversaire de la Libération : le Centre culturel national asiatique présente « Park Yeol »

ⓒ ACC

Le Centre culturel national asiatique (ACC) du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme présente une programmation spéciale alliant la comédie musicale « Park Yeol » et le film du même nom. Un choix fait pour commémorer le 80e anniversaire de la libération de la Corée, en mettant en lumière la vie du militant indépendantiste Park Yeol.





La comédie musicale sera jouée le 15 août, jour de Gwangbokjeol, à 15 heures au Théâtre 2 du Théâtre des Arts situé à Séoul. Cette production est basée sur l’histoire vraie de Park Yeol et Kaneko Fumiko, centrée sur le massacre de Coréens au Japon après le terrible tremblement de terre du Kanto en 1923 et le complot d’assassinat de l’empereur du Japon.





Quant au film, il sera projeté au Théâtre 3 du Centre d’information culturelle le 16 août à 14 heures. Sorti pour la première fois en 2017, il retrace la lutte judiciaire de Park Yeol en s’appuyant sur de véritables archives de procès.