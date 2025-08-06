Le Festival du film de Namdo signe un partenariat avec le Festival des 3 Continents de Nantes

ⓒ NamDo Film Festival

Le Festival du film de Namdo, qui n’en est qu’à sa deuxième édition, a signé un accord de coopération prestigieux avec le Festival des 3 Continents de Nantes, l’un des événements cinématographiques les plus respectés en France.





Ce partenariat a été officialisé lundi lors d’une cérémonie organisée dans la Forêt académique de l’université nationale de Séoul située à Gwangyang dans le Jeolla du Sud. Les directeurs des deux festivals, Choi Su-jong et Jérôme Baron, ont scellé cette alliance historique.





Le Festival des 3 Continents de Nantes, qui célèbre cette année sa 47e édition, jouit d’une réputation internationale solide. Spécialisé dans la promotion du cinéma d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, il a notamment contribué à faire découvrir au public français les œuvres de réalisateurs sud-coréens de renom tels que Hong Sang-soo et Bong Joon-ho.