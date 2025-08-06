80e anniversaire de la Libération : PSY, Crying Nut et 10cm réunis à l’Assemblée nationale

ⓒ National Assembly

L’Assemblée nationale s’apprête à vibrer au rythme d’un concert exceptionnel. Dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la libération de la Corée, une soirée musicale d’envergure réunira sur scènes plusieurs artistes emblématiques de différentes générations : PSY, Crying Nut ou encore 10cm.





Les organisateurs vont offrir un panorama unique de la diversité créative du pays pour honorer l’héritage de résistance qui traverse l’histoire. PSY, devenu une icône mondiale avec « Gangnam Style », représente le rayonnement international de la K-pop et de la culture coréenne. Crying Nut, groupe fondateur de la scène punk sud-coréenne depuis les années 1990, apporte une touche plus underground et authentique. Quant au duo 10cm, il est le symbole de la nouvelle génération d’artistes sud-coréens qui mêlent sensibilité moderne et racines musicale nationales.





L’événement, organisé par le ministère des Patriotes et des Anciens Combattants, aura lieu le 14 août à 20h15 sur les pelouses de l’Assemblée nationale.