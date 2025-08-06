« 2025 Bechdel Choice 10 » : la liste des dix œuvres distinguées dévoilée

ⓒ DGK

L’Union des réalisateurs de cinéma coréen (DGK) a dévoilé mardi sa sélection annuelle des films les plus significatifs en matière d’égalité des sexes et de diversité culturelle. Les « 2025 Bechdel Choice 10 » récompensent dix productions nationales qui se sont distinguées par leur approche progressistes des représentations de genre.





La liste comprend notamment « The Old Woman With The Knife » de Min Kyu-dong, « Dark Nuns » de Kwon Hyeok-jae ou encore « To Her » de Lee Sang-cheol. Cette sélection reflète une tendance remarquable du cinéma coréen : l’émergence de nombreux films dirigés par des hommes mais centrés sur des personnages féminins. Sept des dix films choisis sont l’œuvre de réalisateurs masculins.





La sélection s’appuie sur l’analyse de 125 films sortis entre juin 2023 et mai 2024, incluant les sorties en salles et les productions originales des plateformes de streaming.