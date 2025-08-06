Bernard Werber présente son premier spectacle musical à Busan

ⓒ BCH

L’écrivain français Bernard Werber, figure emblématique de la littérature contemporaine et adoré du public sud-coréen, va bientôt donner sa première représentation théâtrale à Busan.





Classic Busan a annoncé mardi que le spectacle « L’Ère des Chimères », né de la collaboration entre Werber et l’orchestre Sejong Soloists, aura lieu le 30 août à 17 heures au Busan Concert Hall. Cette représentation sera la première pour l’auteur français dans la deuxième plus grande ville de Corée du Sud.





Le livret de ce spectacle a été écrit personnellement par Werber, s’inspirant de son dernier roman « La Terre des Chimères », sorti en 2023. Cette œuvre, située dans un avenir proche, décrit un univers imaginaire où une nouvelle humanité appelée « Chimères », apparue après la Troisième Guerre mondiale, reproduit les mêmes erreurs que l’humanité précédente.





Lors de la représentation musicale, Werber incarnera lui-même le rôle de narrateur, guidant le public à travers son récit qui s’annonce captivant.