20. A la recherche des familles séparées

« Lorsque la chanson « Does Anyone Know This Person? » de Patti Kim était diffusée, les gens, même ceux qui n'avaient perdu aucun membre de leur famille, arrêtaient tout ce qu'ils faisaient et se rassemblaient devant la télévision. Ils restaient éveillés jusqu'à 1h ou 2h du matin, en pleurant. Tous les Coréens essayaient de retrouver leurs familles disparues. »

Lee Ji-yeon ancienne présentatrice et animatrice de KBS pour l’émission en direct A la recherche des familles séparées.





Le début de l’émission A la recherche de familles séparées En 1983, KBS a planifié l’émission spéciale A la recherche des familles séparées pour commémorer le 30e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre de Corée. Prévue d’être diffusée le 30 juin à 22h15 pour une durée de 90 minutes, elle a été prolongée jusqu’à 2h30 du matin le lendemain en raison des réactions enthousiaste des familles.



À gauche, KBS À la recherche des familles séparées, A droite, le présentateur, le docteur Yoo Cheol-jong et la présentatrice, Lee Ji-yeon ⓒ KBS

La recherche captive toute la nation En raison de l’intérêt élevé de la population, KBS a suspendu ses émissions régulières et a mis en place un système de diffusion en direct en continu. Chaque jour, des retrouvailles émouvantes avaient lieu. Devant le bâtiment de KBS, une Place des rencontres a été aménagée avec des listes pour la recherche des proches.





À gauche, La place des rencontres devant le bâtiment de KBS, A droite, un site rempli d’affiches à la recherche de familles ⓒ KBS

A gauche, Shin Young-sook et sa sœur Dong-sook, premiers invités de l’émission, À droite, le frère et la sœur de la famille Heo qui se retrouvent après 30 ans lors de l’émission ⓒ KBS

Inscription au Registre de la Mémoire du monde de l'UNESCO La diffusion de l’émission s’est poursuivie pendant 138 jours. Parmi plus de 100 000 histoires, environ 10 000 familles se sont retrouvées. 463 enregistrements et autres documents liés à la diffusion télévisée ont été inscrits au Registre de la Mémoire du monde de l'UNESCO en 2015. L’émission a été reconnue comme dénonçant les tragédies de la guerre et exprimant des émotions universelles d’humanité.





Bandes d’enregistrement de la diffusion en direct de KBS de l’émission

A la recherche de familles séparées

ⓒ KBS

Héritage et impact L’émission est évaluée dans le cadre du Mouvement pour la paix pendant la guerre froide. Le programme demeure un exemple représentatif qui illustre symboliquement le caractère public et le rôle social des radiodiffusions publiques.



