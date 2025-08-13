10CM revient avec son cinquième album complet après près de huit ans

CAM

Près de huit ans après son dernier album complet, le groupe indépendant 10CM a fait son grand retour avec son nouvel opus. Le 31 juillet, il a enfin levé le voile sur « 5.0 », son cinquième album complet, fidèle à cette sensibilité discrète et familière que les fans associent depuis toujours à sa musique.





Le disque réunit douze pistes qui retracent le parcours musical singulier du groupe. Le morceau principal, « CDEFG », exprime en sonorités rock la tendresse d’une confession déposée sur les cordes d’une guitare, et le vide qui peut suivre.





Parmi les morceaux déjà révélés, « Follow Your Steps » en collaboration avec BIBI a suscité un fort engouement, tout comme « Monday Is Coming » avec BIG Naughty, qui illustre avec humour ce sentiment de lassitude à l’approche du lundi. Ces deux titres incarnent parfaitement l’esprit de l’album.





Pour ce nouvel opus, 10CM s’est entouré d’artistes aux univers variés comme Young K, Cosmos Hippie, Go Young-bae ou E Z Hyoung, enrichissant ainsi la palette sonore du projet.





Enfin, pour accompagner la sortie, 10CM a dévoilé son clip vidéo pour le titre principal, puis une vidéo musicale de 47 minutes publiée le 1er août, où chaque piste bénéficie d’un traitement visuel distinct. Ce format original reflète l’authenticité que le groupe cultive depuis ses débuts sur la scène indépendante.