THE BOYZ est de retour avec son 10e mini album

Avec la sortie de son 10e mini album, intitulé « a;effect », THE BOYZ vient de lancer une nouvelle phase de ses activités musicales.





Le 28 juillet, son agence One Hundred a mis en ligne le clip officiel de « Stylish », le titre phare. Il dévoile un univers visuel sombre et minimaliste, dans lequel se détachent la sensualité maîtrisée des membres, l’intensité des regards et l’attitude assurée. Chaque plan met en valeur une précision d’expression qui contribue à créer l’atmosphère singulière propre à THE BOYZ.





Sorti le même jour, « a;effect » exprime la volonté du groupe de créer une onde de choc dans l’univers de la K-pop. La chanson phare s’appuie quant à elle sur une base hip-hop mêlée à une pop accrocheuse, et se distingue par un refrain entêtant et une texture sonore bien affirmée.





Avec ce nouveau chapitre, THE BOYZ démontre, étape par étape, l’ampleur de sa progression artistique. Les visuels gagnent en audace, la palette musicale s’élargit, et la performance devient plus raffinée, formant un ensemble cohérent qui reflète une maturité nouvelle, saluée aussi bien en Corée du Sud qu’à l’international.





Et ce n’est pas tout. Depuis le 8 août et jusqu’au 10, les garçons ont enflammé le KSPO Dome à Séoul avec leur quatrième tournée mondiale intitulée « THE BLAZE ».