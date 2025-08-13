YENA dévoile son nouvel album « Blooming Wings »

Yue Hua Entertainment

Le 29 juillet, YENA a dévoilé son 4e mini-album, « Blooming Wings ». Ce nouvel opus, empreint de sincérité, retrace différentes facettes de l’amour à travers des souvenirs tendres et parfois douloureux.





A travers ce disque, l’artiste livre ce qu’elle considère comme la version la plus fidèle d’elle-même. Du frisson du premier amour, aussi pur que des ailes d’ange, à la mélancolie d’une rupture survenue sous la pluie, chaque émotion est revisitée avec sa sensibilité propre.





Le titre phare, « Being a Good Girl Hurts », combine des cordes flamboyantes et une orchestration vivante qui évoque un feu d’artifice d’été. YENA a participé à l’écriture, confiant ses sentiments face à un amour intense et aux blessures qu’il laisse. Ce morceau exprime le désir d’être aimée sans condition et la douleur qui suit une séparation, avec une honnêteté touchante.





L’album comprend également « Drama Queen », « Hello, Goodbye », « Anyone But You » en featuring avec Miryo de Brown Eyed Girls, et « 364 », une chanson dédiée aux fans. Chacune de ces pistes explore une émotion différente, mais toutes sont imprégnées de la fraîcheur et de la douceur caractéristique de l’univers musical de la star.