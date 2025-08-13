A l’occasion de son anniversaire, TAEMIN réunira ses fans pour deux dates déjà complètes

BIGPLANETMADE

TAEMIN, membre du boys band SHINee et artiste à la carrière solo affirmée, a une nouvelle fois prouvé l’ampleur de son pouvoir de vente. Le 29 juillet, l’ouverture des préventes réservées au fanclub pour son fanmeeting d’anniversaire a suffi à remplir l’ensemble des places disponibles.





L’événement se tiendra les 16 et 17 août prochains à la Ticket Link Live Arena du Parc olympique de Séoul, anciennement connue sous le nom de SK Olympic Handball Gymnasium. Intitulée « CLASS-MATE », cette rencontre adoptera une thématique scolaire, imaginée comme une salle de classe où l’artiste et ses fans partageront des souvenirs aussi complices qu’inoubliables.





Ce fanmeeting vient rythmer une trajectoire solo marquée par des tournées ambitieuses et un lien constant avec le public. L’année dernière, TAEMIN a bouclé avec succès sa toute première tournée mondiale en solo, « Ephemeral Gaze », qui l’avait conduit dans 29 villes à travers 20 pays. Et dès le mois de septembre, il repartira sur les routes avec sa tournée japonaise, baptisée « Veil », marquant ainsi une nouvelle étape dans sa rencontre avec ses fans à l’échelle internationale.