XG se produira en tête d’affiche du festival « a-nation 2025 » au Japon

XGALX

Le girls band phénomène XG continue de tracer sa route sur les plus grandes scènes internationales. Après avoir marqué les esprits lors de sa prestation sur la scène Sahara du Coachella, le groupe a été confirmé comme tête d’affiche de l’édition 2025 d’a-nation, l’un des plus grands rassemblements musicaux de l’été au Japon.





Le rendez-vous se tiendra les 30 et 31 août au stade Ajinomoto à Tokyo. XG ouvrira les festivités, affirmant ainsi sa place parmi les artistes les plus attendus de cette programmation.





Considéré comme un pilier de la scène estivale japonaise, a-nation réunit chaque année un public impressionnant. Le choix du groupe comme tête d’affiche témoigne non seulement de sa popularité croissante dans l’archipel, mais renforce également l’enthousiasme autour de leur performance dès l’ouverture.





Forte de son expérience acquise sur des scènes de renom à travers le monde, le girls band se prépare à livrer un show de haute intensité. Entre sa tournée mondiale et sa participation à des événements de prestige, XG semble prête à faire de cette apparition un jalon fort de sa jeune carrière.