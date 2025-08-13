KAI d’EXO conclura sa première tournée solo par une série de concerts à Séoul

SM Entertainment

KAI, membre du boys band légendaire EXO, s’apprête à boucler sa première tournée en solo par une série de concerts exceptionnels à Séoul. Trois soirées sont prévues du 26 au 28 septembre au Jangchung Gymnasium, pour clôturer en beauté son voyage musical intitulé « KAION ».





Cet événement marquera l’ultime étape d’un parcours qui a mené l’artiste à travers dix grandes villes asiatiques ainsi que six métropoles nord-américaines. Le public pourra y découvrir une version enrichie de son univers scénique, façonné au fil des mois et consolidé par une présence toujours plus affirmée sur la scène mondiale.





Depuis le coup d’envoi de cette tournée, KAI a enchaîné les dates avec succès, notamment à Manille le 27 juillet et à Bangkok le 2 août. À chaque escale, il a charmé le public avec sa discographie désormais bien établie, mêlant ses titres emblématiques comme « Mmmh », « Peaches », « Rover » ou « Wait On Me ».





Avec cette série de spectacles à Séoul, KAI promet une conclusion à la hauteur d’un artiste reconnu pour l’intensité de ses prestations et la singularité de son univers visuel.