« Walk The Line » : ENHYPEN termine sa tournée mondiale à Séoul

Le groupe de K-pop ENHYPEN s’apprête à offrir un final grandiose à sa tournée mondiale avec trois concerts prévus du 24 au 26 septembre au KSPO Dome du parc olympique de Séoul. C’est ce qu’a confirmé vendredi dernier son agence Belift Lab.





Cette série de concerts d’adieux dans la capitale sud-coréenne marquera la conclusion de la tournée « Walk The Line », un périple international qui a débuté en octobre 2024 au stade principal du complexe sportif de Goyang, en Corée du Sud. Au total, ENHYPEN aura voyagé dans 18 villes à travers le monde pour donner 28 spectacles.





Le KSPO Dome fera salle comble avec près de 15 000 spectateurs. Conscients de l’attachement de leur fanbase internationale, les organisateurs ont prévu de diffuser les trois concerts de Séoul en live streaming. Cette initiative permettra aux adeptes du boys band de vivre ces moments d’exception en temps réel.