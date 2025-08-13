Chanyeol d’EXO offre un événement gratuit pour célébrer son retour en solo

ⓒ SM Entertainment

Chanyeol, membre emblématique du groupe EXO, va organiser un événement spécial gratuit pour célébrer la sortie de son deuxième mini-album solo. « CHANYEOL [Upside Down] THE STAGE » se déroulera les 27 et 28 août au Musinsa Garage dans l’arrondissement de Mapo à Séoul. C’est ce qu’a annoncé la semaine dernière son agence SM Entertainment.





L’artiste a lui-même planifié cette rencontre dans le but de remercier ses fans pour leur soutien constant au fil des années. Le choix du lieu n’est pas anodin. En effet, le Musinsa Garage est un espace culturel tendance du quartier de Mapo. Il offre un cadre intimiste qui permettra des interactions privilégiées entre Chanyeol et ses fans.





Chanyeol y dévoilera pour la première fois la performance scénique de « Upside Down », le titre phare de son nouveau mini-album éponyme, dont la sortie est prévue pour le 25 août.