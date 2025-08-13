Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

« The Seasons » : 10CM succède à Park Bo-gum à la présentation

#News Show-biz l 2025-08-14

Musique coréenne

ⓒ CAM WITH US
Le duo masculin 10CM a été sélectionné comme huitième présentateur de l’émission musicale phare de la KBS « The Seasons », prenant ainsi la relève de l’acteur Park Bo-gum.

La maison-mère de KBS WORLD Radio a justifié ce choix en soulignant que 10CM détient le record d’apparitions parmi tous les artistes ayant participé aux programmes « Yoo Hee-yeol’s Sketchbook » et la série « The Seasons ». Cette fidélité et cette présence constante ont été les raisons principales de cette décision qui incarne l’esprit et les valeurs traditionnelles du talk-show musical.

L’annonce a été faite de manière grandiose. En effet, les principaux intéressés ont partagé la nouvelle avec leurs fans lors de leur concert solo « 5.0 » au gymnase olympique de handball de Séoul dimanche dernier.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >