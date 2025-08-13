« The Seasons » : 10CM succède à Park Bo-gum à la présentation

ⓒ CAM WITH US

Le duo masculin 10CM a été sélectionné comme huitième présentateur de l’émission musicale phare de la KBS « The Seasons », prenant ainsi la relève de l’acteur Park Bo-gum.





La maison-mère de KBS WORLD Radio a justifié ce choix en soulignant que 10CM détient le record d’apparitions parmi tous les artistes ayant participé aux programmes « Yoo Hee-yeol’s Sketchbook » et la série « The Seasons ». Cette fidélité et cette présence constante ont été les raisons principales de cette décision qui incarne l’esprit et les valeurs traditionnelles du talk-show musical.





L’annonce a été faite de manière grandiose. En effet, les principaux intéressés ont partagé la nouvelle avec leurs fans lors de leur concert solo « 5.0 » au gymnase olympique de handball de Séoul dimanche dernier.