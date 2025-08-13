Aller au menu Aller à la page

« K-Pop Demon Hunters » : sa réalisatrice Maggie Kang attendue en Corée du Sud le mois prochain

Musique coréenne

ⓒ NETFLIX
La réalisatrice du film d’animation Netflix « K-Pop Demon Hunters » va se rendre le mois prochain en Corée du Sud, pour la première fois depuis la sortie de son œuvre. Maggie Kang participera à la Conférence mondiale des médias, prévue le 18 septembre au Lotte Hotel dans l’arrondissement de Sogong à Séoul.

Elle prendra la parole en tant que conférencière. Elle y présentera les secrets du succès de son film et exposera les stratégies d’innovation et de croissance dans le domaine du contenu audiovisuel.

D’origine coréano-canadienne, Kang est née à Séoul avant d’immigrer avec sa famille à Toronto au Canada, durant son enfance. Avant la création de « K-pop Demon Hunters », elle travaillait comme dessinatrice de story-board pour des studios de renom tels que DreamWorks, Blue Sky, Warner Bros ou encore Illumination. 
