AtHeart fait ses débuts dans l’industrie musicale sud-coréenne

Un nouveau groupe fait son apparition dans le paysage musical sud-coréen, déjà très fourni. Le girls band AtHeart a lancé sa carrière avec un premier mini-album ambitieux. Porté par l’agence Titan Contents, il compte marquer les esprits avec un concept musical diversifié et moderne.





AtHeart a dévoilé mercredi son premier projet intitulé « Plot Twist ». Il regroupe cinq chansons témoignant de la polyvalence artistique de la formation. On y retrouve notamment le titre éponyme « Plot Twist », « Push Back », un morceau dansant qui puise ses inspirations dans l’amapiano, un style de musique sud-africain, et l’afrobeat, ainsi que « Good Girl », une piste qui explore les sentiments d’attraction mutuelle et le désir de mieux se connaître.





Pour célébrer ces débuts tant attendus, le septuor a organisé un showcase le même jour que la sortie de l’opus. Un événement qui a permis aux fans et aux professionnels de l’industrie d’en découvrir davantage sur Michi, Arin, Katelyn, Bome, Seohyeon, Aurora et Nahyun.