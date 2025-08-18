21. Les premières retrouvailles des familles séparées entre le Nord et le Sud

Premier contact entre le Nord et le Sud depuis la division En 1971, la Croix Rouge de Corée a proposé des pourparlers pour résoudre le problème des familles séparées, marquant le début des contacts officiels entre le Nord et le Sud. Par la suite, en 1972, les deux Corées sont convenues des trois grands principes de l’unification à travers la Déclaration commune du 4 juillet : l’Indépendance, la Paix et l’Unité nationale. Cependant, en raison des différences dans l’approche concernant la question des familles séparées, peu de progrès tangibles ont été réalisés.





Déclaration conjointe du Nord et du Sud le 4 juillet 1972

ⓒ KBS

Premières réunions dans les années 1980 et attentes déçues En 1984, lors des inondations en Corée du Sud, une proposition d’aide humanitaire de Pyongyang a permis la reprise des échanges intercoréens. En 1985 a eu lieu la première réunion historique des familles séparées. Mais, à partir de 1987, tout bascule. L’explosion de l’avion de Korean Air, la crise nucléaire nord-coréenne et la mort du leader nord-coréen Kim Il-sung ont entraîné un refroidissement des relations intercoréennes, et les discussions sur la réunion des familles séparées sont restées bloquées.





Rencontre des familles séparées Nord-Sud en 1985, un père étreignant ses deux fils qu’il avait perdus lors du retrait du 4 janvier 1951 ⓒ KTV

En 1985, à gauche, la troupe artistique du Sud visitant Pyongyang, et à droite,

une troupe d’artistes du Nord visitant Séoul

ⓒ KTV

Reprises des retrouvailles après 2000, puis échanges à nouveau interrompus En 2000, grâce à la Déclaration de Berlin du président sud-coréen Kim Dae-jung, un sommet intercoréen s’est tenu et la déclaration conjointe du 15 juin a débouché sur un accord pour les retrouvailles des familles séparées. Par la suite, des rencontres en personne et par vidéo ont eu lieu. Mais, en raison des essais nucléaires de Pyongyang et d’une intensification des tensions militaires, ces rencontres ont de nouveau été suspendues. Après la Déclaration de Panmunjom du 27 avril 2018, les retrouvailles ont certes repris, mais après l’échec du sommet de Hanoi entre les États-Unis et la Corée du Nord en 2019, elles sont de nouveau à l’arrêt.





Sommet intercoréen en 2000

ⓒ YONHAP News

Rencontre des familles séparées entre le Nord et le Sud en 2000

ⓒ KBS