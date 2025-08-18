EVNNE prend un tournant hip-hop avec son nouveau mini-album « Love Anecdote(s) »

ⓒ JELLYFISH Entertainment

Le boys band EVNNE est revenu sur le devant de la scène, avec une esthétique plus affirmée et un son résolument plus mûr !





Le 4 août, les sept membres ont dévoilé leur cinquième mini-album « Love Anecdote(s) », qui comprend six titres au total, dont le morceau phare « How Can I Do ». Il s’agit de leur premier projet en six mois, depuis la sortie de « Hot Mess. »





Avec « How Can I Do », le groupe dévoile pour la première fois un titre principal dans un style hip-hop. Le morceau met en avant un flow assuré, une attitude détendue et des punchlines assumées, en jouant sur la dualité entre un rap tranchant et des lignes vocales plus espiègles. Ce choix marque une nouvelle étape dans le parcours de EVNNE, qui avait déjà multiplié les expérimentations hip-hop à travers ses derniers morceaux.





La participation des membres à la création musicale reste également un point fort. « Newest » a été écrit par Keita et co-composé par lui-même. De son côté, Ji Yun Seo a participé à l’écriture de « Put It On Me », ajoutant une touche personnelle à l’ensemble. Depuis leurs débuts, les membres s’investissent activement dans la production de leurs musiques, et ce mini-album confirme une fois de plus leur implication dans la construction de leur propre identité artistique.





Les derniers mois ont déjà été bien remplis pour les garçons. Avec « Hot Mess », leur quatrième mini-album, ils ont remporté leur tout premier trophée dans une émission musicale sud-coréenne, tout en menant leur tournée asiatique « SET N GO ». Et le rythme ne ralentit pas. Dès le 1er octobre, EVNNE entamera une nouvelle tournée à l’international, avec des dates prévues dans quinze villes à travers les États-Unis et l’Europe, de San Francisco à Los Angeles, en passant par Londres et Paris.