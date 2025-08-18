La reprise de « Golden » par FIFTY FIFTY affole les compteurs en ligne

ⓒ ATTRAKT

Le phénomène « K-pop Demon Hunters » ne faiblit pas ! Le film d’animation signé Netflix, devenu un véritable raz-de-marée mondial, continue de faire parler de lui, tout comme sa bande originale. Le titre phare « Golden », interprété par le groupe HUNTRIX dans le film, s’est imposé dans les classements musicaux anglo-saxons, confirmant le succès retentissant du long-métrage.





Sur cet élan, plusieurs artistes aux capacités vocales reconnues comme Ailee, Lee Haeri, Son Seung Yeon, An Yu Jin d’IVE ou encore Jung Eunji d’Apink, ont dévoilé tour à tour leur propre version du morceau. Parmi les plus récentes, celle de Moon Chanel et HANA, du girls band FIFTY FIFTY, a particulièrement retenu l’attention. Leur reprise a dépassé les 400 000 vues en seulement cinq jours, suscitant un vif engouement.





Il faut dire que « Golden » est loin d’être un titre facile à aborder. Avec une mélodie accrocheuse, des envolées vocales vertigineuses et une intensité dramatique constante, la chanson exige une maîtrise vocale irréprochable. Les deux filles du groupe phénomène ont su maîtriser les notes aiguës avec précision et contrôle, mettant en valeur la clarté de leur timbre.