JD1 revisite « Easy Lover » de JYP

Le jeune chanteur de trot Jeong Dong Won, connu sous le nom de JD1, amorce un nouveau virage artistique. Le 5 août dernier, il a mis en ligne son tout dernier single numérique, une reprise du hit « Easy Lover », initialement interprété en 2024 par JYP, figure emblématique de la K-pop, à la fois chanteur, producteur et fondateur du label JYP Entertainment.





Ce titre, salué pour sa production raffinée et son atmosphère singulière, avait déjà suscité un vif intérêt lorsque JD1 en avait proposé sa reprise sur ses réseaux. L’engouement du public a été tel qu’il a conduit à la sortie officielle.





Mais cette nouvelle version ne se contente pas de reprendre l’original. JD1 y apporte sa propre lecture, en mettant en avant une voix claire et légère, qui donne au morceau une tonalité différente. Sur une base pop bien structurée, le garçon intègre des éléments rythmiques inspirés du trot, ce qui confère à l’ensemble une couleur nouvelle. L’arrangement a été retravaillé par JYP, accompagné du producteur Lee Hae Sol de JYP Entertainment, afin de l’adapter à la voix et au style musical de JD1.