Avec « Dancing Alone », KiiiKiii capte les émotions de sa génération

KiiiKiii est de retour avec une énergie encore plus vive et lumineuse !





Le 6 août, le girls band rookie a dévoilé son tout premier single numérique intitulé « Dancing Alone », marquant ainsi le lancement de ses activités estivales. Ce nouveau titre arrive quatre mois après la sortie de son premier album « Uncut Gem », qui avait déjà posé les bases de son identité musicale.





Si son dernier hit « I DO ME » racontait les pulsions adolescentes avec fraîcheur, « Dancing Alone » révèle une facette plus mûre, nourrie par une honnêteté touchante et des émotions franches et nuancées.





Ce single réunit deux pistes, la chanson principale « Dancing Alone » et « Strawberry Cheesegame ». Le premier, construit sur un savant mélange de city pop et de synthpop rétro, séduit par son tempo rapide mais jamais précipité, et sa mélodie qui reste en tête sans jamais forcer.





Quant à « Strawberry Cheesegame », il associe une mélodie légère à des émotions subtiles, entre la jalousie, la tendresse et une amitié trouble. Le groupe y exprime avec simplicité la complexité des liens propres à sa génération.





Avec cette nouveauté, KiiiKiii reste fidèle à son style tout en explorant de nouvelles nuances. Les filles y évoquent, avec franchise, la manière dont les jeunes ressentent et expriment leurs émotions. Ce projet pourrait facilement trouver sa place dans les playlists estivales des fans de K-pop, voire au-delà.