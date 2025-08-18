Koyote signe son grand retour avec « Call Me »

ⓒ JG STAR

Le trio sud-coréen de dance hip-hop Koyote est de retour et semble bien décidé à électriser l’été avec une énergie rétro assumée !





Le 6 août, le groupe légendaire a enfin levé la voile de son tout nouveau single « Call Me », un titre construit autour d’un concept original baptisé « RE-DM », une fusion audacieuse entre les sonorités rétro et l’énergie de l’EDM. Sur une mélodie teintée de cette touche mineure qui fait la signature de Koyote, le refrain entêtant de « Call Me » se déploie sur un rythme à la fois vif et entraînant.





Cette nouvelle sortie marque aussi des retrouvailles inattendues. Après 27 ans d’attente, Koyote renoue avec le compositeur Choi Jun Young, qui avait signé les classiques « Pure Love » et « Broken Heart ». Avec lui, le trio propose cette fois un morceau qui conjugue, dans un même souffle, la nostalgie des années 1990 et l’énergie d’une production contemporaine.





Mais Koyote ne compte pas s’arrêter là. Avec cette nouveauté, il lance sa tournée nationale intitulée « 2025 Koyotestival ». Le coup d’envoi sera donné à Daegu le 7 septembre, avant des étapes à Séoul les 20 et 21 septembre, puis à Ulsan, Busan et enfin Changwon en décembre.