aespa donne le coup d’envoi de sa tournée asiatique à Séoul

#Infos concerts l 2025-08-16

Musique coréenne

SM Entertainment
Le girls band phénomène aespa s’apprête à retrouver ses fans à travers l’Asie dans le cadre de sa nouvelle tournée, baptisée « 2025 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE ». 

Le 6 août, son agence SM Entertainment a révélé l’affiche officielle annonçant les premières dates de ce périple très attendu. La série de concerts débutera à Séoul, du 29 au 31 août, au KSPO DOME.

Le groupe enchaînera ensuite avec plusieurs concerts au Japon, en Thaïlande et dans d’autres grandes villes asiatiques. Tous les spectacles auront lieu dans des arènes de plus de 10 000 places, confirmant l’ampleur croissante de leur popularité. En 2026, les filles poursuivront leur tournée avec de nouvelles étapes sur le continent, notamment à Hong Kong, Macao et Jakarta. 
