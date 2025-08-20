DAY6 célèbre ses 10 ans avec sa tournée anniversaire

JYP Entertainment

Le groupe de rock sud-coréen DAY6 s’apprête à fêter son dixième anniversaire avec sa tournée mondiale intitulée « DAY6 10th Anniversary Tour – The Decade ».





Le coup d’envoi sera donné les 30 et 31 août au stade de Goyang, marquant ainsi la toute première entrée d’un groupe de rock local dans cette enceinte. Ce concert inaugural prend une signification particulière puisqu’il coïncide non seulement avec les dix ans de DAY 6, mais aussi avec la sortie prochaine de son nouvel album studio.





La tournée se poursuivra à l’international avec plusieurs dates confirmées en Asie, notamment à Bangkok le 27 septembre, à Hô Chi Minh-Ville le 18 octobre, puis à Hong Kong, Manille et Kuala Lumpur au mois de janvier 2026. À chaque étape, DAY6 retrouvera les My Days au monde pour partager cette décennie de souvenirs en musique.





Les garçons prévoient également de sortir leur quatrième album studio « The Decade » le 5 septembre. Il s’agira de leur premier opus complet depuis « The Book of Us : Entropy », paru en octobre 2019. Après près de six ans d’attente, les fans sont impatients de découvrir leur nouvelle direction musicale.