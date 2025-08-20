Aller au menu Aller à la page

Korean
Français

C’est Si Bon tire sa révérence avec sa tournée d’adieux pleine d’émotion

#Infos concerts l 2025-08-16

Musique coréenne

Le légendaire collectif C’est Si Bon écrit le dernier chapitre de son histoire !

Les cinq membres d’origine, Song Chang-sik, Jo Young-nam, Yoon Hyung-joo, Kim Se-hwan et Lee Sang-byeok, monteront ensemble sur scène pour leur ultime tournée nationale. Ce sera la première et dernière fois, en 57 ans, que tous les membres originels se réuniront pour une série de concerts à travers le pays.

La tournée débutera à Seongnam le 6 septembre, avant de passer par Séoul, Busan, Incheon, Suwon, Goyang, Daegu et Daejeon. Chaque date rappellera les grandes heures de la musique folk coréenne, incarnée par ces artistes qui en ont marqué les débuts.

L’équipe de production a souligné le caractère profondément symbolique de cette réunion. Pour elle, ce n’est pas simplement une série de concerts, mais un moment historique qui rend hommage à une génération entière. 

