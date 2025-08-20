Billboard Hot 100 : trois titres de la BO de « K-pop Demon Hunters » dans le top 10

ⓒ NETFLIX

La bande originale de l’animation Netflix « K-pop Demon Hunters » continue de faire sensation aux États-Unis, avec trois de ses titres qui se sont hissés dans le top 10 du prestigieux classement Billboard Hot 100.





Selon l’annonce du magazine américain lundi, la série sud-coréenne a placé simultanément « Golden », « Your Idol » et « Soda Pop ». « Golden », la sensation de l’œuvre de Maggie Kang, se maintient à la 2e position, perdant une place par rapport à la semaine précédente. « Your Idol » a grimpé de quatre rangs pour atteindre la 4e position. Enfin, « Soda Pop » a également pris quatre places pour s’installer à la 10e marche du classement.





Ce triple succès permet à « K-pop Demon Hunters » d’entrer dans un club très fermé. Le Billboard a souligné que la série a rejoint des productions emblématiques telles que « Saturday Night Fever » et « Waiting to Exhale », devenant l’une des rares œuvres à avoir placé en même temps trois chansons de sa bande originale dans le top 10 du Hot 100.