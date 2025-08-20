LE SSERAFIM : « ANTIFRAGILE » atteint les 600 millions d’écoutes sur Spotify

ⓒ SOURCE MUSIC

Le groupe féminin LE SSERAFIM vient d’atteindre un jalon majeur avec son titre « ANTIFRAGILE », qui a dépassé les 600 millions d’écoutes sur Spotify, la plus grande plateforme de streaming musical au monde.





Source Music, l’agence du quintuor, a annoncé hier que ce titre avait franchi ce cap symbolique dimanche dernier, précisant qu’il s’agissait d’une performance inédite pour les filles.





Sorti en octobre 2022, « ANTIFRAGILE » s’est rapidement imposé comme un hit en Corée du Sud, comme à l’étranger. Le morceau se distingue par son style musical atypique, mêlant pop et rythmes afro-latins. De plus, il véhicule un message profond reflétant la philosophie des membres du groupe : transformer les moments difficiles en opportunités de croissance et en ressortir plus fortes.