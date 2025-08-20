Parler philosophie

Qu’est-ce que la philosophie ? A cette question, Chat GPT a répondu : c’est un grand voyage intellectuel pour comprendre le monde et notre place en son sein, à travers la réflexion et la discussion. Avez-vous un philosophe ou une question particulière qui vous intéresse ?





Dans un proche avenir, nous poursuivrons peut-être la conversation avec cette intelligence artificielle dévelopée par OpenAI. Mais cette semaine « Invité du mercredi » a préféré être au côté d’un vrai professeur de philosophie, un être humain. Nous avons tendu notre micro au professeur Yun Seong-woo de l’Université Hanguk des études étrangères (HUFS).



