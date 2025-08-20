g.o.d annonce ses concerts de fin d’année

ⓒ YONHAP News

Le groupe légendaire de K-pop, g.o.d, s’apprête à retrouver ses fans lors de concerts en formation au complet à Séoul et Busan en fin d’année. C’est ce qu’a annoncé la société de production, Gemstome E&M.





Cette nouvelle série de concerts marque la quatrième édition consécutive des fêtes de fin d’année de g.o.d. Cette tradition a débuté en 2022 avec un spectacle célébrant le 23e anniversaire de leurs débuts. Il est depuis devenu un rendez-vous incontournable pour les fans du groupe.





Les détails précis concernant les dates, les lieux et la billetterie seront révélés ultérieurement, via les réseaux sociaux officiels du quintuor. Une annonce progressive qui entretient l’impatience des fans, qui peuvent d’ores et déjà se préparer à retrouver l’un des groupe d’artistes les plus emblématiques de la première génération de la K-pop.