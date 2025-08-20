Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

g.o.d annonce ses concerts de fin d’année

#News Show-biz l 2025-08-21

Musique coréenne

ⓒ YONHAP News
Le groupe légendaire de K-pop, g.o.d, s’apprête à retrouver ses fans lors de concerts en formation au complet à Séoul et Busan en fin d’année. C’est ce qu’a annoncé la société de production, Gemstome E&M.

Cette nouvelle série de concerts marque la quatrième édition consécutive des fêtes de fin d’année de g.o.d. Cette tradition a débuté en 2022 avec un spectacle célébrant le 23e anniversaire de leurs débuts. Il est depuis devenu un rendez-vous incontournable pour les fans du groupe.

Les détails précis concernant les dates, les lieux et la billetterie seront révélés ultérieurement, via les réseaux sociaux officiels du quintuor. Une annonce progressive qui entretient l’impatience des fans, qui peuvent d’ores et déjà se préparer à retrouver l’un des groupe d’artistes les plus emblématiques de la première génération de la K-pop.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >