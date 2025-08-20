Box-office : « My Daughter is A Zombie » toujours en tête

ⓒ NEXT ENTERTAINMENT WORLD

La comédie dramatique « My Daughter is A Zombie » continue de régner sur le box-office sud-coréen, conservant la première place pour le 22e jour consécutif. Cette performance souligne l’engouement durable du public pour cette histoire touchante d’un père dévoué.





Selon les données de la Commission de promotion du cinéma sud-coréen publiées aujourd’hui, l’œuvre de Pil Gam-seong a attiré environ 50 000 spectateurs supplémentaires la veille, portant ainsi son total cumulé à plus de 4,6 millions d’entrées. Le film met en scène Jo Jung-seok dans le rôle du père dévoué qui se bat pour protéger sa fille infectée par un virus.





Le podium du box-office est complété par « F1: The Movie » avec Brad Pitt, à la deuxième place, et « Pretty Crazy », qui met en scène Yoona des Girl’s Generation et Ahn Bo-hyun, sur la dernière marche.





Cependant, le top 3 pourrait être chamboulé dès demain avec la sortie de « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train ». En effet, l’anime japonais génère déjà beaucoup d’enthousiasme, avant même sa sortie officielle.