Yang Jae-woo en tête d’affiche d’un film commercial espagnol, une première

Une première dans l’industrie cinématographique espagnole : un acteur sud-coréen est le protagoniste principal d’une œuvre commerciale. Yang Jae-woo est en tête d’affiche du film « Sigue Mi Voz ».





Selon les informations révélées mercredi par l’industrie du webtoon et de la diffusion, le choix de Yang reflète la volonté des producteurs de respecter fidèlement l’œuvre source. En effet, dans le web-roman original, le personnage principal masculin Kang est sud-Coréen.





« Sigue Mi Voz » raconte l’histoire de Clara, une jeune femme qui se cloître chez elle pendant 76 jours, ne gardant contact avec le monde extérieur qu’à travers la radio. Sa vie bouscule lorsqu’elle tombe amoureuse de la voix de Kang, animateur d’une émission de radio nocturne, ce qui la pousse finalement à sortir de son isolement.