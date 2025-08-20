Concert de Cho Yong-pil : billets épuisés en 3 minutes, la KBS renforce la lutte contre la revente illégale

ⓒ KBS

La légende Cho Yong-pil enflamme toujours autant la scène musicale sud-coréenne. Les billets pour son spectacle « Ce Moment pour l’Eternité – Cho Yong-pil » se sont vendus en seulement trois minutes lors de la première vente.





Selon la KBS, qui organise cet événement dans le cadre du projet spécial « 80e anniversaire de la Libération », la première session de réservation du 18 août a atteint un taux de réservation de 100 % en trois minutes. Face à cette demande exceptionnelle, une deuxième session est programmée pour lundi prochain, offrant une nouvelle chance aux fans d’obtenir leurs places.





L’énorme succès a malheureusement attiré l’attention de revendeurs illégaux. Dans ce contexte, l’équipe de la KBS a décidé de prendre des mesures fermes pour protéger les véritables fans. Ainsi, une double vérification d’identité lors de l’entrée dans la salle sera mise en place lors du concert qui se déroulera, le 6 septembre, au Gocheok Sky Dome.